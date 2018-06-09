ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

التحالف العربى: مقتل 44 حوثيًا خلال الـ24 ساعة الماضية فى صعدة

السبت 09/يونيو/2018 - 10:15 ص
التحالف العربى: مقتل 44 حوثيًا خلال الـ24 ساعة الماضية فى صعدة
الجيش اليمنى - أرشيفية
طباعة
وكالات
 

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أن المليشيات الحوثية تكبدت خسائر فادحة فى عناصرها ومعداتها بمحور صعدة خلال الساعات القليلة الماضية.

 

وأكد التحالف - فى بيان أوردته قناة "العربية" الاخبارية الليلة - أن عدد قتلى المليشيات الحوثية خلال الـ24 ساعة الماضية فى محور صعدة بلغ 44 قتيلا، بينما تم تديمر 46 من والأسلحة والمعدات التابعة للحوثيين.

 

وأحرزت قوات الجيش اليمنى مدعومة بقوات التحالف تقدما ميدانيا خلال الأيام الماضية فى كل من محافظتى الجوف وصعدة شمال اليمن، وسط استمرار الانهيار فى صفوف المليشيات فى معقلهم الأول، صعدة.

 

المزيد عن: مقتل 44 حوثي قوات الجيش اليمنى صعدة اليمن القتيل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
-
x
18:00
-
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:15
-
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
-
x
20:00
-
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
-
x
20:45
-
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/9/2018 11:10:36 AM