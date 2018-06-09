التحالف العربى: مقتل 44 حوثيًا خلال الـ24 ساعة الماضية فى صعدة

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أن المليشيات الحوثية تكبدت خسائر فادحة فى عناصرها ومعداتها بمحور صعدة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد التحالف - فى بيان أوردته قناة "العربية" الاخبارية الليلة - أن عدد قتلى المليشيات الحوثية خلال الـ24 ساعة الماضية فى محور صعدة بلغ 44 قتيلا، بينما تم تديمر 46 من والأسلحة والمعدات التابعة للحوثيين.

وأحرزت قوات الجيش اليمنى مدعومة بقوات التحالف تقدما ميدانيا خلال الأيام الماضية فى كل من محافظتى الجوف وصعدة شمال اليمن، وسط استمرار الانهيار فى صفوف المليشيات فى معقلهم الأول، صعدة.