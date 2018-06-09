الأردن: الديوان الملكي يهنئ الملك بالعيد الـ 19 لجلوسه على العرش

هنأ الديوان الملكي الهاشمي، اليوم السبت الملك عبدالله الثاني، بالعيد التاسع عشر لجلوسه على العرش.

ونشر الديوان تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر جاء فيها:' ‏الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله وأعز ملكه، بالعيد التاسع عشر لجلوسه على العرش، ضارعين إلى الله أن يعيد هذه المناسبة على جلالته أعواما عديدة بالصحة والعافية، وعلى ⁧‫الأردن⁩ بالخير والازدهار'.