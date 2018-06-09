وزير الرياضة يحضر تدريب المنتخب الوطني بإستاد القاهرة





يحرص المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على حضور تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني هيكتور كوبر وذلك في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت علي الملعب الرئيسي بإستاد القاهرة الدولي، وذلك من أجل الوقوف على آخر مراحل استعداد المنتخب قبل السفر إلى جروزني للمشاركة في منافسات كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018.





ويتوجه المنتخب الوطني إلى روسيا غداً الأحد للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم حيث تقام أولى مبارياته مع منتخب أوروجواي يوم الجمعة القادم في منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبي روسيا والسعودية.



