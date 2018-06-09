"مازدا فيجن" تفوز بجائزة أجمل نموذج اختباري

فازت سيارة مازدا فيجن الاختباري بجائزة أجمل نموذج اختباري لعام 2018، وذلك بعد استعراضها نموذج كوبيه الاختبارية تحت الشمس الإيطالية في حدث كونكورسو دي إليجانزا فيلا ديستي، ﻹدهاش الجمهور.



وطرحت مازدا فيجن بهيكل نظيف يحمل اﻷبعاد الذهبية لتصميمات سيارات الكوبيه، مع تمركز المقصورة في مؤخرة السيارة، مما يعطي إنطباع بالتقدم إلى اﻷمام، أثناء التوقف



تستمر طريقة التصميم البسيطة في داخل المقصورة أيضًا مع وجود أربعة مقاعد للركاب، سقف زجاجي بالكامل، وكونسول وسطي مرتفع يعمل على الفصل بين المقاعد.



لم تعلن مازدا عن المحرك المستخدم داخل الكوبيه ذات اﻷربعة أبواب، إلا أن هذا المقطع القصير يظهر السيارة أثناء تحركها وتحميلها على شاحنة، مع صوت يشبه محركات اﻷربعة أسطوانات، وهو ما يتناسب مع بحث مازدا الحالي في محركات SkyActiv.

