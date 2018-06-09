ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اتهام جديد لمدير حملة ترامب الانتخابية

السبت 09/يونيو/2018 - 10:09 ص
اتهام جديد لمدير حملة ترامب الانتخابية
بول مانافورت
طباعة
وكالات
 

وجه القضاء الأمريكي تهمة عرقلة العدالة للمدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية بول مانافورت في إطار التحقيق حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

 

ويحاكم مانافورت بتهمة تبييض أموال والتهرب الضريبي والاحتيال المصرفي والقيام بأنشطة ضغط غير مشروعة، ويلاحق معه أحد مساعديه المقربين، وهو روسي يدعى قسطنطين كيليميك، بحسب قرار الاتهام الذي وقعه المدعي الأمريكي الخاص روبرت مولر.

 

ويتهم الرجلان بمحاولة رشوة شاهدين في التحقيق الذي يشمل أفرادا قاموا بدور في الانتخابات عام 2016، ما حمل مولر على طلب إلغاء إطلاق سراح مانافورت المشروط أو تشديد شروط الرقابة القضائية عليه.

 

وجاء في قرار الاتهام أن مانافورت وكيليميك وغيرهما قاموا بحملة ضغط لصالح حكومة الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش. وشملت العملية دفع أكثر من مليوني يورو إلى مسؤولين أوروبيين كبار سابقين.

 

وينفي مانافورت التهم الموجهة إليه ومن المفترض أن تتم محاكمته في اتهامين منفصلين خلال يوليو وسبتمبر المقبلين.

 

ودخل التحقيق حول التدخل الروسي المزعوم في الحملة الرئاسية الأمريكية عامه الثاني، ولا يزال يلقي بظلاله على رئاسة دونالد ترامب الذي يندد باستمرار بحملة تستهدفه.

 

المزيد عن: مدير حملة ترامب الانتخابية بول مانافورت امريكا اتهام جديد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
-
x
18:00
-
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:15
-
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
-
x
20:00
-
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
-
x
20:45
-
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/9/2018 11:10:36 AM