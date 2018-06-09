إيناس الدغيدي: ممثل شهير طلب يدي للزواج بوساطة نجلاء فتحي

وتابعت خلال استضافتها في برنامج "​شيخ الحارة​2"، طلب الفنان ​محمود عبد العزيز​ يدي للزواج، في بداية مشواره الفني.





وأضافت: |محمود كان يرغب في الزواج ونصحته النجمة ​نجلاء فتحي​ صديقتنا المشتركة بأن يتزوجني، ولكنه وضع شرطا لم أستطع قبوله وهو الابتعاد عن الوسط الفني، وأنا كنت على علاقة حب بأحد الأشخاص خلال هذه الفترة، وبعد ذلك أصبح محمود عبد العزيز صديقاً مقرباً لي ولزوجي".