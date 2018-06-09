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إيناس الدغيدي: ممثل شهير طلب يدي للزواج بوساطة نجلاء فتحي

السبت 09/يونيو/2018 - 10:01 ص
إيناس الدغيدي: ممثل شهير طلب يدي للزواج بوساطة نجلاء فتحي
إيناس الدغيدي
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الفجر الفني
 
كشفت المخرجة ​إيناس الدغيدي​، وللمرّة الأولى، عن اسم الممثل الشهير الذي طلب يدها للزواج، ولكنها رفضت طلبه، موضحًة أن هذا جاء في بداية مشواره الفني.

وتابعت خلال استضافتها في برنامج "​شيخ الحارة​2"، طلب الفنان ​محمود عبد العزيز​ يدي للزواج، في بداية مشواره الفني.

وأضافت: |محمود كان يرغب في الزواج ونصحته النجمة ​نجلاء فتحي​ صديقتنا المشتركة بأن يتزوجني، ولكنه وضع شرطا لم أستطع قبوله وهو الابتعاد عن الوسط الفني، وأنا كنت على علاقة حب بأحد الأشخاص خلال هذه الفترة، وبعد ذلك أصبح محمود عبد العزيز صديقاً مقرباً لي ولزوجي".
المزيد عن: نجلاء فتحي محمود عبدالعزيز يطلب إيناس الدغيدي للزواج محمود عبدالعزيز شيخ الحارة2 شيخ الحارة وبسمة وهبة شيخ الحارة بسمة وهبة المخرجة إيناس الدغيدي القاهرة والناس الفنان محمود عبدالعزيز اايناس الدغيدي
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