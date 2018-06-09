مسؤول أمريكي: البيت الأبيض حائر في الهدية التي سيقدمها ترامب لكيم

ذكر مسؤول أمريكي رفيع أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "في حيرة من أمرها" حول الهدية التي ستقدم للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في قمتة مع ترامب يوم الـ 12 يونيو بسنغافورة.

ونقلت صحيفة "Politico" الأمريكية عن الخبير في الشؤون الكورية الشمالية في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، سكوت سنايدر، قوله: "اختيار الهدية المناسبة لكيم جونغ أون يعد مهمة حساسة، إذ لا ينبغي أن تمثل الهدية مصدر إهانة له، وفي الوقت ذاته ينبغي ألا تظهر احتراما مفرطا للقائد الكوري الشمالي".

وأشار سنايدر إلى أن الهدية أيضا يجب أن "لا تنتهك نظام العقوبات الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية".

أما عن الهدية التي يمكن أن يقدمها كيم لترامب، فإن خبراء المجلس يتوقعون أن يحذو الزعيم الشمالي حذو أسلافه في اختيار هداياهم، ويهدي نظيره الأمريكي جروا صغيرا أو "فطر عش الغراب" الذي ينمو بكثرة في كوريا الشمالية.

ويترقب العالم في يوم 12 يونيو الجاري قمة تاريخية بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي، وستبدأ القمة في تمام الشاعة 9:00 بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش) في فندق كابيلا بجزيرة سنتوسا في سنغافورة، حسبما أفاد البيت الأبيض.