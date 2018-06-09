"آبل" تعمل على اختبار خدمة جديدة في هواتفها.. تعرف عليها

ميزة جديدة تقدمها شركة "آبل" لمسخدميها، حيث تختبر الشركة خدمة جديدة من ملصقات Bitmoji إلى هواتفها، تحمل اسم «Friendmojis»، والتي كانت موجودة عبر تطبيق التراسل بالفيديو الشهير «سناب شات».



وتتاح الميزة الجديدة لنظام التشغيل ios خلال الفترة المقبلة، وستتمكن من الوصول إليك وإلى صديقك الصغير من خلال لوحة مفاتيح Bitmoji، ويتعين عليك التأكد من أن حساب سناب شات مرتبط بتطبيق Bitmoji، لأن الخيارات التي تجدها في لوحة المفاتيح تعتمد على شبكة أصدقائك على خدمة المراسلة المؤقتة.



ويمكنك استخدام Friendmojis عند النقر على أيقونة الصديق في الزاوية العلوية اليمنى من لوحة المفاتيح، زعلى الرغم من أنه يمكنك أيضًا البحث عن جهات اتصال محددة، سيظهر أحدث أصدقائك الذين تحدثت إليهم في أعلى النتائج، لذلك من الأسهل العثور على Friendmojis لأقرب أصدقائك، لذلك سترى Friendmojis يطفو على السطح في لوحة مفاتيح iOS Bitmoji في المستقبل القريب.

