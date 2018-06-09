بدء امتحان الجغرافيا لـ12 طالبا مكفوفًا بالثانوية العامة في بنها

بدأ منذ قليل، طلاب الثانوية العامة المكفوفين بمحافظة القليوبية، أداء امتحان مادة الجغرافيا، للثانوية العامة، حتى الثانية عشر ظهرًا.



وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن 12 طالبا يؤدون الامتحانات في لجنة واحدة بالمحافظة بمدرسة النور للمكفوفين ببنها، وسط إجراءات أمنية ومحلية مشددة.



وأضاف أنه تم توفير كافة سبل الراحة للطلاب وتوفير كافة متطلبات العملية الامتحانية وندب الملاحظين للعمل باللجنة.



وأشار إلى أن حالة الطوارىء مستمرة وبأعلى درجاتها تزامنا امتحانات الثانوية العامة حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وتشكيل غرف عمليات فرعية بمختلف الإدارات وتم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية وفق بروتوكول التعاون الموقع على تأمين محيط اللجان ونشر الدوريات الثابتة والمتحركة وعناصر الشرطة السرية لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة والكنترول المركزى القطاع ج بشبرا الخيمة.



كما تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير الأطباء والأدوية والزائرات الصحيات بلجان الامتحانات، والتنسيق مع شركة الكهرباء لعدم قطع الكهرباء عن اللجان ومركز توزيع الأسئلة والكنترول وتوفير مولدات الكهرباء باللجان.



وأيضًا التنسيق مع مديرية التموين لتوفير الوقود لسيارات نقل أوراق الأسئلة والإجابات وتوفير الخبز للمعلمين بالإستراحات البالغ عددها 24 إستراحة 12 للرجال و12 للسيدات تم توفير كافة سبل الراحة بها للمعلمين.



واختتم بأنه تم تأمين مركز توزيع الأسئلة بكاميرات مراقبة لرصد حالة العمل وتأمين محيط المركز.



