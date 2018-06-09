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شاهد.. لحظة انتحار آسيوي في الحرم المكي (فيديو)

السبت 09/يونيو/2018 - 08:43 ص
شاهد.. لحظة انتحار آسيوي في الحرم المكي (فيديو)
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

أعلنت السلطات السعودية، انتحار آسيوي في الحرم المكي.

وقالت إمارة مكة على حسابها في موقع "تويتر": إنّ "الجهات الأمنيّة" تباشر حالة انتحار لمجهول من جنسية آسيوية قفز من الدور العلوي لصحن المطاف، وذلك بعد الانتهاء من صلاة العشاء.

وبيّنت الإمارة أن المنتحر ألقى بنفسه من سطح المسجد، وسقط في صحن المطاف، دون أن يُصاب أحد بضرر، كما قالت.

وأضافت: إنه "تم على الفور تطويق الموقع ومباشرة الحالة من قبل الهلال الأحمر السعودي لمحاولة إسعاف الشخص ونقله إلى الطوارئ، إلا أنه تُوفّي هناك".

ولا يُعرف على وجه الدقة سبب الانتحار، إلا أنه يوجد معتقدات يؤمن بها عدد من مسلمي شرق آسيا بأن الوفاة في الحرم المكي من الأمور التي يتقرَّب بها الإنسان إلى ربه.

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