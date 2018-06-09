حادث غريب للمدرعات الأمريكية بـ"المناورات الكبرى"

في حادث يبدو الإعلان عنه استثنائيا بالنظر إلى الكفاءة المفترضة للقوات المشاركة، اصطدمت 4 عربات مدرعة للجيش الأميركي ببعضها البعض في بولندا، أثناء إجراء مناورات عسكرية ضخمة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في عدد من الدول الأوروبية.

وبحسب ما نقل موقع "بزنس إنسايدر"، فإن العربات العسكرية من نوع "سترايكر" المدرعة المعدة لنقل الجنود.

ووقع الاصطدام المفاجئ صباح الخميس الماضي، على بعد نحو 50 كيلومترا من حدود بولندا وليتوانيا.

وقال متحدث باسم الجيش الأمريكي في أوروبا، إن 15 عشرة جنديا أصيبوا وجرى نقلهم إلى المستشفيات المحلية، ومكث 10 منهم ليلة في المستشفى.

ويجري الجيش الأميركي إلى جانب جيوش 18 دولة أخرى مناورات "سيبر سترايك"، في كل من بولندا ولتوانيا ولاتفيا وإستونيا، لأجل التدرب على صد هجوم محتمل.

وبدأت المناورات في الثالث من يونيو، ويرتقب أن تختتم في الخامس عشر منه.