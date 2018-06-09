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طالبان تعلن هدنة لثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر

السبت 09/يونيو/2018 - 08:53 ص
طالبان تعلن هدنة لثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر
طالبان الأفغانية
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وكالات
 

أعلنت حركة "طالبان" عن هدنة لمدة ثلاثة أيام بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر، حسبما أفادت وكالة "باجهوك" الأفغانية.

 

وجاء في تقرير الوكالة: "أعلنت طالبان أيضا عن هدنة خلال الأيام الثلاثة من عيد الفطر".

 

وكان الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، قد أعلن صباح يوم الخميس المنصرم، بشكل مفاجئ، وقفاً لإطلاق النار أحادي الجانب مع "طالبان"، ابتداء من 27 رمضان الموافق لـ 12 يونيو لغاية خامس أيام عيد الفطر، والذي يصادف 19 من حزيران/يونيو؛ مشددا على أن القرار اتخذ من موقف قوي واستجابة لدعوات علماء دين أفغان.

 

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد دعت، يوم أمس الجمعة، حركة "طالبان" للرد إيجابيا على مبادرة الرئيس الأفغاني، أشرف غني، حول وقف مؤقت لإطلاق النار.

 

ويذكر أن أفغانستان، تشهد منذ مطلع شهر مايو الماضي، ارتفاعاً ملحوظا في العمليات والمعارك العنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي الناتو، في إطار مهمة "الدعم الحازم" ومسلحي حركة "طالبان" الذين كثفوا هجماتهم منذ الإعلان عن انطلاق العمليات الربيعية تحت اسم "الخندق".

 

المزيد عن: هدنة ثلاثة أيام طالبان شكل مفاجئ الاحتفال بعيد الفطر افغانستان
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