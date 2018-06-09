تصريحات مثيرة من ترامب حول روسيا تصدم البيت الأبيض

أفادت مصادر إعلامية بأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول عودة روسيا إلى مجموعة الثماني الكبار أدهشت موظفي إدارته.

وقالت صحيفة "ازفستيا" الروسية، إن موظفي الإدارة الأمريكية لم يناقشوا "عودة روسيا إلى قمة السبع الكبار" ولهذا فاجأتهم تصريحات الرئيس ترامب.

وبحسب شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية فإن تصريحات ترامب بشأن روسيا ومجموعة السبع لم تُدهش حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وحدهم وإنما أثارت دهشة مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض أيضا، إذ لم يخطط لأن يدلي الرئيس بهذه التصريحات.

يُذكر أن ترامب صرح للصحفيين قبل توجهه إلى كندا لحضور اجتماع قمة السبع الكبار، بضرورة وجود روسيا خلال قمة السبع الكبار.

ونقلت وكالات الأنباء عن ترامب قوله: هناك مجموعة السبع الكبار، التي كانت سابقا مجموعة الثماني الكبار، التي طردت روسيا، ويجب عليها الآن أن تعيد روسيا، لأننا بحاجة لروسيا على طاولة المفاوضات.