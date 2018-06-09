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المفوضية الأوروبية: عرضنا على ترامب تقييماً مشتركاً للتجارة

السبت 09/يونيو/2018 - 08:40 ص
المفوضية الأوروبية: عرضنا على ترامب تقييماً مشتركاً للتجارة
المفوضية الأوروبية
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وكالات
 

عرضت المفوضية الأوروبية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إجراء تقييم مشترك للتجارة بين الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، للمساعدة في حل نزاع بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب، والألومنيوم، والتي يعتقد الاتحاد الأوروبي أنها تستند إلى قراءة خاطئة للبيانات التجارية.

 

وقال مسؤول قريب من المحادثات إن جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية قدم العرض أثناء محادثات زعماء مجموعة السبع في كندا.

 

ونقل المسؤول عن يونكر قوله مخاطباً الرئيس الأمريكي دونالد، أنا مستعد للحضور إلى واشنطن في أقرب وقت ممكن لإجراء تقييم مشترك. أريد أن يتم حل هذه القضايا بطريقة ودية".

 

وقال المسؤول إن "الرئيس أومأ برأسه في علامة على الموافقة".

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