حالة الطقس اليوم السبت 9 ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

تقدم بوابة "الفجر" خدمة لقرائها، بنشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 9ـ 6 ـ 2018 بمحافظات ومدن جمهورية مصر العربية، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تكون درجة الحرارة في محافظة الإسماعيلية، الصغرى 25 درجة والعظمى 36 درجة.



ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة وتكون متكاثرة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا.

