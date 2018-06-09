أسعار ياميش رمضان اليوم السبت 9ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

رصدت "الفجر" في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، أسعار ياميش رمضان، بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت استقرارًا، حيث سجل سعر كيلو البندق النيء يبلغ 200 جنيه، كيلو البندق المحمص 240 جنيه، سعر كيلو اللوز النييء 240 جنيه، سعر كيلو اللوز المحمص 320 جنيه، سعر كيلو عين الجمل بلغ 320 جنيه، سعر كيلو الكاجو 360 جنيه، سعر كيلو الفستق المحمص 340 جنيه، سعر كليو الفستق المقشر النيء 500 جنيه، سعر كيلو المكسرات المشكل بلغ 315 جنيه.



بينما وصل سعر كيلو السوداني الحلواني 48 جنيه، سعر كيلو السوداني المملح 48 جنيه، البلح يتراوح ما بين 12 إلى 32 جنيه، قمر الدين يتراوح ما بين 25 إلى 35 جنيه، المشمشية تتراوح ما بين 80 إلى 120 جنيه، القراصيا تتراوح ما بين 80 إلى 120 جنيه، الفسدق يسجل 260 جنيه، الكاجو يسجل 320 جنيه، مشروب التمر يتراوح ما بين 24 إلى 28 جنيه، مشروب السوبيا يتراوح ما بين 24 إلى 28 جنيه، مشروب الكركديه يتراوح ما بين 60 إلى 80 جنيه.



فيما وصل سعر كيلو البلح نصف الجاف بسعر 20 جنيه، البلح الجاف بـ12 جنيهًا للكيلو، البلح الشعبى بـ7 جنيه، قمر الدين السورى بـ22 جنيهًا لـ”اللفة”، زبيب مستورد إيرانى بسعر 97 جنيه للكيلو، الزبيب المحلى بـ52 جنيهًا للكيلو، المشمشية المستوردة بـ86 جنيه، الفسدق 260 جنيهًا للكيلو، الكاجو بـ 320 جنيه،مشروب التمر هندى بـ26 جنيه، مشروب السوبيا بـ26 جنيه، مشروب الكركديه بـ 70 جنيه، جوز الهند الخشن بـ59 جنيهًا للكيلو، جوز الهند الناعم بـ63 جنيه، التين الجاف بـ32 جنيهًا لـ”اللفة”، القراصيا المستوردة بسعر 87 جنيهً للكيلو.

