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رمضان: قطايف مغذية ومحشية توعية (نشط جسمك في رمضان بالتوت)

السبت 09/يونيو/2018 - 08:34 ص
رمضان: قطايف مغذية ومحشية توعية (نشط جسمك في رمضان بالتوت)
الدكتور خالد مصيلحي إبراهيم
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خالد مصيلحي إبراهيم
 
لو ابنك بيذاكر او دايما بتشعر بالارهاق من الصيام أوعايز تنشط جسمك عليك بالتوت الطازج خاصة انه موجود في رمضان هذا العام فالتوت من أقوى الفواكه التى تخلص الجسم من الجزيئات الشاردة والسموم التى ترهق الخلايا طوال الصيام، ويحتوى على سكريات سريعة الامتصاص مما تمثل أسرع الطرق لحصول الجسم على الطاقة، كما أن تناول التوت يعوض الجسم عن ايمجهود عضلي وذهني وينشط وظائف الجسم ويمكن تناوله طازجا او يتم عصره مع اضافة القليل من القرفه لتنشيط الدوره الدمويه عند الشعور بالخمول بعد الافطار.

دكتور خالد مصيلحي إبراهيم – قسم العقاقير والنباتات الطبية - بكلية الصيدلة -  جامعة القاهرة
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