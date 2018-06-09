رمضان: قطايف مغذية ومحشية توعية (نشط جسمك في رمضان بالتوت)

لو ابنك بيذاكر او دايما بتشعر بالارهاق من الصيام أوعايز تنشط جسمك عليك بالتوت الطازج خاصة انه موجود في رمضان هذا العام فالتوت من أقوى الفواكه التى تخلص الجسم من الجزيئات الشاردة والسموم التى ترهق الخلايا طوال الصيام، ويحتوى على سكريات سريعة الامتصاص مما تمثل أسرع الطرق لحصول الجسم على الطاقة، كما أن تناول التوت يعوض الجسم عن ايمجهود عضلي وذهني وينشط وظائف الجسم ويمكن تناوله طازجا او يتم عصره مع اضافة القليل من القرفه لتنشيط الدوره الدمويه عند الشعور بالخمول بعد الافطار.



