ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار الدواجن اليوم السبت 9 ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

السبت 09/يونيو/2018 - 08:31 ص
أسعار الدواجن اليوم السبت 9 ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
أرشيفية
طباعة
هشام إسماعيل
 
رصدت "الفجر" بمحافظة الإسماعيلية، أسعار الدواجن، اليوم السبت، بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت استقرارًا في الأسعار بأسواق المحافظة، حيث سجل سعر القطاعي للدواجن البيضاء نحو 25 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن البلدي نحو 28 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 23 جنيهًا.

ووصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 30 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدواجن الساسو 19 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 21.5 جنيه.
المزيد عن: محافظة الإسماعيلية فراخ اليوم السبت الفراخ البيضا أسعار الدواجن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
-
x
18:00
-
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:15
-
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
-
x
20:00
-
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
-
x
20:45
-
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/9/2018 9:30:26 AM