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أسعار الطوب اليوم السبت 9 ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

السبت 09/يونيو/2018 - 08:30 ص
أسعار الطوب اليوم السبت 9 ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسعار الطوب، اليوم السبت، بمحافظة الإسماعيلية، استقرارا، حيث وصل سعر الأسمنتي المفرغ 40×20×20 سم، نحو 4600 جنيه مقابل ألف طوبة، وسعر الرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترا لـ580 جنيها للمتر المكعب.

ووصل سعر الطوب الأسمنتي المفرغ 40× 20× 12 سنتيمترا لـ 3800 جنيها مقابل ألف طوبة، وسعر الطوب الأسمنتي المصمت 25×12.5×6 سنتيمترا لـ 600 جنيها مقابل ألف طوبة.

كما وصل سعر الطوب الطفلي 25×12×6.5 سنتيمترا لـ 500 جنيها مقابل ألف طوبة، وسعر الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سنتيمترا لـ 1000 جنيها مقابل ألف طوبة، وسعر الرملي الوردي 25×12×6 سنتيمترا 900 جنيها مقابل ألف طوبة.
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