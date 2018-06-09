الحلقة الـ 24 من مسلسل "كلبش 2" لأمير كرارة (فيديو)

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة حلقات مسلسل "كلبش" للفنان أمير كرارة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





"كلبش 2" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق بعد ترقية الرائد سليم الأنصاري، حيث ينتقل إلى مرحلة جديدة من حياته، فيتولى مأمورية الإشراف على سجن العقرب، وتنقلب حياته رأساً على عقب بعد قتل أهله، وإصابته فيقرر الانتقام.









ويشارك في المسلسل في بطولته روجينا، محمود ، هالة فاخر، أحمد صلاح حسني، تأليف باهر دوديدار، إخراج بيتر ميمى.