ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اليوم.. الرئيس يستقبل بعثة المنتخب الوطني قبل التوجه لروسيا

السبت 09/يونيو/2018 - 08:21 ص
اليوم.. الرئيس يستقبل بعثة المنتخب الوطني قبل التوجه لروسيا
أرشيفية
طباعة
 
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قبيل توجهه إلى روسيا للمشاركة في بطولة كأس العالم.

ويؤدي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تدريبا في الملعب الرئيسي باستاد القاهرة، حيث تقرر أن يكون تدريبا مفتوحا وبحضور جماهيري لمؤازرة منتخب مصر قبل مشاركته في المونديال.
المزيد عن: لكرة القدم كاس العالم عبد الفتاح السيسي روسيا المنتخب الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي الدورة الرياضية لكرة القدم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
-
x
18:00
-
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:15
-
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
-
x
20:00
-
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
-
x
20:45
-
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/9/2018 9:30:02 AM