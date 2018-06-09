اليوم.. الرئيس يستقبل بعثة المنتخب الوطني قبل التوجه لروسيا
السبت 09/يونيو/2018 - 08:21 ص
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قبيل توجهه إلى روسيا للمشاركة في بطولة كأس العالم.
ويؤدي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تدريبا في الملعب الرئيسي باستاد القاهرة، حيث تقرر أن يكون تدريبا مفتوحا وبحضور جماهيري لمؤازرة منتخب مصر قبل مشاركته في المونديال.
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