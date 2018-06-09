اليوم.. استكمال محاكمة حسن مالك وبدء نظر قضية محافظ المنوفية السابق

تستكمل محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، في قضية اتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.





وتبدأ الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الجيزة، محاكمة محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، ومتهمين اثنين آخرين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وحصول المحافظ (بصفته موظفا عموميا) على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.



