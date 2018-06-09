نائب: اختيار "مدبولي" على رأس الحكومة الجديدة يؤكد قدرته لمواصلة الإصلاح

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن ارتياحه الشديد لاختيار الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي لتشكيل الحكومة الجديدة، قائلا إنه اختيار موفق ويصادف أهله.





وأضاف: "الدكتور مدبولي أنسب رجل لهذه المرحلة ما أن نجاحاته في وزارة الاسكان والتعمير على مدى السنوات الماضية أكثر ما يؤهله لتحقيق نجاحات أكبر وهو على رأس الحكومة".





وأشار في تصريحات صحفية، إلى إنه واثق تماما من قدرة مصطفى مدبولي على اختيار فريق كفء من الوزراء والتصدي لكافة القضايا التي تشغل مصر في هذه المرحلة.





ولفت إسماعيل، إلى أن فترة وجود مصطفى مدبولي في وزارة الإسكان كانت كلها نجاحات كبرى بشهادة الشارع المصري، كما أن مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط والمدن الجديدة وعشرات الإنشاءات والمشاريع الأخرى تشهد برؤية وطنية ثاقبة له.





وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة، مؤكدا ثقته التامة في قدرته على مواصلة طريق الاصلاحات المالية والاقتصادية.