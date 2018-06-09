جدل حول سؤال بامتحان "فرنساوي الثانوية".. والتعليم: "ننتظر تصحيح العينة العشوائية"

حالة من الجدل سادت بين طلاب الثانوية العامة بسبب امتحان اللغة الفرنسية والذي تم امتحانه يوم الخميس الماضي، حيث أكد بعض الطلاب ان الامتحان يوجد به خطأ ولا يجب ان يتحمله الطالب لان الخطأ من واضع الامتحان.





قالت احدي الطالبات إنه يوجد سؤال في الاختيارات يتحمل اكثر من إجابة، وفقا لكتاب الوزارة وبالرغم من ذلك فالاختيارات لم توفر ذلك.





وأكد مجموعة من الطلاب بتوزيع درجات هذا السؤال عليهم، وبسؤال أحد معلمين اللغة الفرنسية، أكد أن الخطأ الذي وجد داخل الامتحان ليس بأزمة حيث يوجد ١١ سؤال ويختار الطالب منهم ١٠، وأشار الى أن الجدل القائم حول سؤال امتحان اللغة الفرنسية يختلف بين وجهات نظر المعلمين ولكن قد طلبت وزارة التربية والتعليم الالتزام بنموذج الإجابة.





من جانبه قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة في تصريح خاص للفجر انه سوف ينتظر حتي الانتهاء من تصحيح العينة العشوائية واشار الي ان واضعي الامتحان مع المصححين عبر الفيديو لم يشير الي ذلك مثلما حدث في اللغة العربية.