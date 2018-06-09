في أمسية رمضانية.. مدحت صالح يبدع في حفله بأحد المولات الشهيرة (صور)





أحيا المطرب مدحت صالح حفلاً غنائيًا بمصاحبة المايسترو الشهير "عمرو سليم" وفرقتة الموسيقية داخل أحد المولات الشهيرة.





وقدم "صالح" مجموعة متنوعة من أروع أغانيه التى تفاعل معها جميع الحضور بشدة، ومنها "كوكب تاني، حبيبى يا عاشق، البلياتشو، بحلم على قدى، محبتك جنون، زى ما هى حبها، ٣ سلامات، ولاتسوى دموع، ماشى فى ضلها" وغيرها من الأغانى التى أشتهر بها.





جدير بالذكر أن "مدحت صالح" طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "أنا أبن أبويا" ضمن أحداث مسلسل "رحيم" الذي يخوض السباق الدرامى بشهر رمضان حاليًا، وهو من بطولة "ياسر جلال"، وقد نالت الأغنية استحسان الجمهور المصرى والعربى.











