في عيد ميلاده .. معلومات لا تعرفها عن جوني ديب
يحتفل الممثل العالمي جوني ديب، اليوم السبت بعيد ميلاده الخامس والخمسين، حيث ولد في التاسع من يونيو عام ١٩٦٣، ويعد أحد أهم نجوم هوليوود.
وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٧ معلومات عن جوني ديب:-
١- ولد جوني ديب في أونزبورو، كنتاكي، والده جون كريستفور ديب ويعمل مهندسًا، ووالدته هي الكاتبة بيتي سو بالمر، ولديه ٣ أشقاء.
٢- تعود أصول ديب إلى ألمانيا، وأصول بعيدة من قبيلة شيروكي الهندية من جهة والدته، إضافة لأصوله الآيرلندية، إلى جانب أصول فرنسية تعود لأوائل الفرنسيين الذين استوطنوا أمريكا.
٣- في سن المراهقة وبعد انفصال والديه، تعلم ديب عزف الجيتار وانضم إلى فرقة روك سميت كيدز.
٤- بعد تجربة زواج فاشلة في عام 1983 من لوري اليسون، كانت سببًا في تعرف ديب على الممثل نيكولاس كيج الذي عرفه بدوره على وكيله ليؤدي دوره الأول في فيلم A Nightmare on Elmstreet في عام 1984.
٥- اشتهر ديب بعد أدائه دور "توم هانسون" في المسلسل Jump Street 21 حيث تصدرت صوره المجلات لفترة ثلاث سنوات.
٦- واعد ديب الكثير من الممثلات مثل وينونا رايدر وكيت موس وفانيسا بارادي، وتزوج من أمبير هيرد وأنفصل عنها العام الماضي.
٧- لٌقب ديب أكثر الرجال الأحياء جاذبية أكثر من مرة، وكذلك أفضل مجسد للشخصيات في تاريخ السينما، وممثل العقد بجدارة.
٨- إلى جانب التمثيل وعزف الجيتار، أنتج ديب عدد من الأفلام منها:( The Rum Diary - Dark Shadows - LaDonna Harris: Indian 101 - Mortdecai - الفيلم الحائز علي خمس جوائز أوسكار Hugo - الفيلم المرشح لجائزتين أوسكار The Lone Ranger ).
٩- ترشح ديب لجائزة الأوسكار ثلاث مرات والجولان جولب عشر مرات.
١٠- يٌعرف ديب بأعماله الخيرية ومنها تبرعه ب2 مليون دولار لصالح إحدى المستشفيات في لندن، وشرائه أرض قيمتها 4 ملايين دولار وإعادتها لقبيلة من قبائل الهنود الحمر بعد أن سلبت منهم.