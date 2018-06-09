عرض تركي لـ"أجايي" مقابل 3 مليون دولار

يرغب أحد أندية الدوري التركي، في الحصول على خدمات جونيور آجايي مهاجم النادي الأهلي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يسعى النادي التركي في الحصول على توقيع آجايى مقابل 3 مليون دولار، وينتظر اللاعب النيجيري القرار النهائي من إدارة القلعة الحمراء خلال الساعات المقبلة.

جدير بالذكر، أن آجايي قد تلقى عددًا من العروض أبرزها من إحدى الأندية الإسبانية، بالإضافة إلى عروض من الدوري السعودي.