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بث مباشر مشاهدة مباراة مصر واوروجواي الجمعة 15-6-2018 في مونديال روسيا

السبت 09/يونيو/2018 - 06:34 ص
بث مباشر مشاهدة مباراة مصر واوروجواي الجمعة 15-6-2018 في مونديال روسيا
سواريز ومحمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

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يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي بث مباشر مصر وأوروجواي أون لاين يوم 15-6-2018 في بطولة كأس العالم روسيا 2018، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد أوروجواي بدون تقطيع، مشاهدة مباراة مصر ضد أوروجواي اليوم.

 

معلومات عن مباراة مصر وأوروجواي بدون تقطيع اليوم مصر Vs أوروجواي، البطولة : بطولة كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة :  بي إن سبورت ماكس 1 و2.

 

موعد مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي اليوم في تمام الـ 15:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ 14:00 مساء بتوقيت مصر .

 

كورة لايف مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي بث مباشر اليوم 15-6-2018 في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

 

شاهد البث المباشر مباراة مصر وأوروجواي يوتيوب من هنا..

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