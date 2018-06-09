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بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وروسيا الخميس 14-6-2018 في كأس العالم

السبت 09/يونيو/2018 - 06:23 ص
بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وروسيا الخميس 14-6-2018 في كأس العالم
السعودية
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الفجر الرياضي
 

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معلومات عن مباراة السعودية وروسيا بدون تقطيع اليوم روسيا Vs لسعودية، البطولة : بطولة كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة :  بي إن سبورت ماكس 1 و2، الملعب : كوبان ستاديوم.

 

موعد مشاهدة مباراة السعودية وروسيا اليوم في تمام الـ 18:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ 17:00 مساء بتوقيت مصر .

 

كورة لايف مشاهدة مباراة السعودية وروسيا بث مباشر اليوم 14-6-2018 في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

 

شاهد البث المباشر مباراة السعودية وروسيا يوتيوب من هنا..

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