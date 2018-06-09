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المطرب أبو يشعل حفل سحور إحدى الخيام الرمضانية (صور)

السبت 09/يونيو/2018 - 06:29 ص
المطرب أبو يشعل حفل سحور إحدى الخيام الرمضانية (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 

أحيا المطرب الشاب أبو، حفل سحور أقيم بإحدى الخيام الرمضانية ، بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه. 


وقام أبو، بغناء أشهر أغنياته "3 دقات"، التي حققت مشاهدات قياسية على اليوتيوب وأغنية "ما لهاش طعم من غيرك" والعديد من الأغنيات المميزة وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي تكدس بالمنطقة المفتوحة للاستمتاع به.

المطرب أبو يشعل حفل سحور إحدى الخيام الرمضانية (صور)
المطرب أبو يشعل حفل سحور إحدى الخيام الرمضانية (صور)
المطرب أبو يشعل حفل سحور إحدى الخيام الرمضانية (صور)
المطرب أبو يشعل حفل سحور إحدى الخيام الرمضانية (صور)
المطرب أبو يشعل حفل سحور إحدى الخيام الرمضانية (صور)
المطرب أبو يشعل حفل سحور إحدى الخيام الرمضانية (صور)
المطرب أبو يشعل حفل سحور إحدى الخيام الرمضانية (صور)
المطرب أبو يشعل حفل سحور إحدى الخيام الرمضانية (صور)
المطرب أبو يشعل حفل سحور إحدى الخيام الرمضانية (صور)
المطرب أبو يشعل حفل سحور إحدى الخيام الرمضانية (صور)
المطرب أبو يشعل حفل سحور إحدى الخيام الرمضانية (صور)
المطرب أبو يشعل حفل سحور إحدى الخيام الرمضانية (صور)
المطرب أبو يشعل حفل سحور إحدى الخيام الرمضانية (صور)
المطرب أبو يشعل حفل سحور إحدى الخيام الرمضانية (صور)
المطرب أبو يشعل حفل سحور إحدى الخيام الرمضانية (صور)
المطرب أبو يشعل حفل سحور إحدى الخيام الرمضانية (صور)
المطرب أبو يشعل حفل سحور إحدى الخيام الرمضانية (صور)
المطرب أبو يشعل حفل سحور إحدى الخيام الرمضانية (صور)
المطرب أبو يشعل حفل سحور إحدى الخيام الرمضانية (صور)
المطرب أبو يشعل حفل سحور إحدى الخيام الرمضانية (صور)
المطرب أبو يشعل حفل سحور إحدى الخيام الرمضانية (صور)
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