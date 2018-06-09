يلا شوت|شاهد مباراة تونس وإسبانيا | بث مباشر الاسطورة الان

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معلومات عن مباراة تونس وإسبانيا بدون تقطيع اليوم تونس Vs اسبانيا، البطولة : مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : أون سبورت، الملعب : كوبان ستاديوم، المعلقين : أيمن الكاشف .

موعد مشاهدة مباراة تونس وإسبانيا اليوم في تمام الـ 21:45 مساء بتوقيت السعودية، والـ 20:45 مساء بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة تونس وإسبانيا بث مباشر اليوم 9-6-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.