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أحمد سعد يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)

السبت 09/يونيو/2018 - 05:56 ص
أحمد سعد يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 

 

تألق المطرب أحمد سعد، في حفل إحدى الخيام الرمضانية، حيث قدم واحدة من أقوى حفلات شهر رمضان بحضور نخبة كبيرة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها حضور الحفل. 

وحضر حفل السحور الذي استمر حتى آذان الفجر نخبة كبيرة من نجوم الفن والرياضة والمجتمع من بينهم النجم فاروق الفيشاوي والفنان فيصل ندا وخالد ذكي ونجله تامر وأمل رزق ومجدى كامل وحرمة الفنانة مها أحمد ونجلهما عادل ونهلة سلامة وحنان العربي ومنه فضالي ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري والإعلامية إيناس جوهر والإعلامية رباب إبراهيم.

ومن نجوم الرياضة حضر محمود كهربا لاعب المنتخب القومي وصالح جمعة لاعب الأهلي. 

وحرص الحضور على إلتقاط الصور التذكارية مع الفنانين ونجوم الرياضة واتسمت الأجواء بالبهجة والمتعة. 

 يذكر أن الحفل الذي أثنى عليه جميع الحضور من تنظيم سيد فتوح ومحمد منير وأحمد صقر


أحمد سعد يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
أحمد سعد يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
أحمد سعد يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
أحمد سعد يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
أحمد سعد يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
أحمد سعد يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
أحمد سعد يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
أحمد سعد يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
أحمد سعد يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
أحمد سعد يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
أحمد سعد يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
أحمد سعد يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
أحمد سعد يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
أحمد سعد يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
أحمد سعد يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
أحمد سعد يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
أحمد سعد يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
أحمد سعد يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
أحمد سعد يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
أحمد سعد يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
أحمد سعد يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
أحمد سعد يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
أحمد سعد يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
أحمد سعد يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
أحمد سعد يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
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