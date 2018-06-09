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توزيع البحيرة يحصد المركز الثالث بدورة كهرباء الإسماعيلية الرمضانية (صور)

السبت 09/يونيو/2018 - 05:30 ص
توزيع البحيرة يحصد المركز الثالث بدورة كهرباء الإسماعيلية الرمضانية (صور)
الدورة الرمضانية لقطاع الكهرباء
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شيماء أمين
 

حصدت فريق شركة توزيع كهرباء البحيرة على المركز الثالث بعد الفوز على شركة القناة لتوزيع الكهرباء بهدفين دون مقابل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وحصدت شركة القناة لتوزيع الكهرباء المركز الرابع.

 

وتختتم البطولة اليوم السبت، بلقاء النهائي بين فريق شركة إنتاج القاهرة وفريق شركة توزيع شمال القاهرة بحضور المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب.

 

كما يتابع الختام المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وعبد المحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب ورؤساء الشركات بالكهرباء.

 

توزيع البحيرة يحصد المركز الثالث بدورة كهرباء الإسماعيلية الرمضانية (صور)
توزيع البحيرة يحصد المركز الثالث بدورة كهرباء الإسماعيلية الرمضانية (صور)
توزيع البحيرة يحصد المركز الثالث بدورة كهرباء الإسماعيلية الرمضانية (صور)
توزيع البحيرة يحصد المركز الثالث بدورة كهرباء الإسماعيلية الرمضانية (صور)
توزيع البحيرة يحصد المركز الثالث بدورة كهرباء الإسماعيلية الرمضانية (صور)
توزيع البحيرة يحصد المركز الثالث بدورة كهرباء الإسماعيلية الرمضانية (صور)
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