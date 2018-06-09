وفاء عامر تتناول الإفطار مع الناس الغلابة على مائدة رحمن (صور)





شاركت الفنانة وفاء عامر، في حفل إفطار جماعي على إحدى موائد الرحمن بأحمد عرابي بالمهندسين.





وشارك في حفل الإفطار عدد من الفنانين من بينهم رضا إدريس وعمرو يسري وغيرهم.





وحرصت وفاء عامر، من جانبها على إلتقاط الصور مع المواطنين الذين شاركوها الإفطار الجماعي على مائدة الرحمن.







