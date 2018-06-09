اليوم.. بلدية المحلة يبدأ فترة الإعداد بملعب سمنود

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى بلدية المحلة، تحت قيادة أيمن المزين المدير الفني، فترة الإعداد للموسم الجديد اليوم السبت، على ملعب سمنود لعدم جاهزية ملعب بلدية المحلة للمران عليه.

وأكد المزين على جاهزيته للموسم الجديد بعد إجراء مجموعة من الصفقات لتدعيم مراكز الفريق، وتلبية طلباته من قبل مجلس الإدارة برئاسة مصطفى السامولي ومصطفى الشامي المشرف العام على الكرة، وأمين الصندوق، وحمادة علوي مدير الكرة.

الجدير بالذكر أن بلدية المحلة سيخوض أولى مباراياته أمام فريق سيدي سالم في افتتاحية دورى الممتاز "ب" على ملعب بلدية المحلة فى الرابعة والنصف مساء.