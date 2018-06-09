ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اليوم.. بلدية المحلة يبدأ فترة الإعداد بملعب سمنود

السبت 09/يونيو/2018 - 05:27 ص
اليوم.. بلدية المحلة يبدأ فترة الإعداد بملعب سمنود
بلدية المحلة
طباعة
أميرة مهنا
 

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى بلدية المحلة، تحت قيادة أيمن المزين المدير الفني، فترة الإعداد للموسم الجديد اليوم السبت، على ملعب سمنود لعدم جاهزية ملعب بلدية المحلة للمران عليه.

 

وأكد المزين على جاهزيته للموسم الجديد بعد إجراء مجموعة من الصفقات لتدعيم مراكز الفريق، وتلبية طلباته من قبل مجلس الإدارة برئاسة مصطفى السامولي ومصطفى الشامي المشرف العام على الكرة، وأمين الصندوق، وحمادة علوي مدير الكرة.

 

الجدير بالذكر أن بلدية المحلة سيخوض أولى مباراياته أمام فريق سيدي سالم في افتتاحية دورى الممتاز "ب" على ملعب بلدية المحلة فى الرابعة والنصف مساء.

 

المزيد عن: رياضة بلدية المحلة الأخبار الرياضية أيمن المزين أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إستونيا - أساسي
-
x
18:00
-
المغرب - أساسي
صربيا - أساسي
-
x
18:00
-
بوليفيا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:15
-
بيرو - أساسي
الدانمارك - أساسي
-
x
20:00
-
المكسيك - أساسي
تونس - أساسي
-
x
20:45
-
أسبانيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/9/2018 6:10:00 AM