غازي الجريبي يدشن السجن النموذجي التابع للسجن المدني بصفاقس

تولى وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي، الجمعة، تدشين مشروع السجن النموذجي التابع للسجن المدني بصفاقس.





واطلع بالمناسبة على سير عمل عدد من المؤسّسات الأمنية بالجهة على غرار إقليم الحرس الوطني والإدارة الجهوية للحماية المدنية وإقليم الأمن الوطني وفوج وحدات التدخل.





ويعد مشروع “السجن النموذجي” مركب تكوين وتأهيل يشتمل على ورشات تكوين في اختصاصات مهنيّة مختلفة (إعلامية وحلاقة ونجارة…) وقاعة عروض متعدّدة الاختصاصات.





كما يتضمن المشروع فضاءات للأنشطة الرياضيّة ومصحّة وقاعة تدريس ومكتبة ومكتب رعاية اجتماعيّة ونفسية وفضاء للزيارة.





واطلع الجريبي بالمناسبة على مجمع السجناء المحكومين اثر استكمال عملية إعادة تهيئته، الذّي سيمكن من مضاعفة طاقة الاستيعاب بهذه الوحدة وإعادة توزيع النزلاء في وحدات الإقامة بشكل يقلص من الاكتظاظ حيث سيتم الفصل بين المحكومين والموقوفين.





كما عاين بجناح للنساء السجينات فضاء للأم الجانح وورشة للتكوين في الخياطة لفائدتها.





ويشتمل السجن المدني بصفاقس الذي يعد واحدا من السجون المركزية الكبرى كل من سجن المسعدين وسجن الهوارب وسجن برج الرومي على مجمع للمحكومين يضم قرابة 600 سجينا ومجمع للموقوفين يضم نفس العدد تقريبا وسجن نموذجي يضم 130 سجينا وجناح النساء السجينات، الذي شهد إحداث فضاء للأم الجانح ويضم حوالي 50 سجينة وجناح خاص بالمرضى من النزلاء.





وأكد وزير العدل ووزير الداخلية بالنيابة في تصريح إعلامي على هامش الزيارة أن مختلف هذه الإحداثات الجديدة بسجن صفاقس تندرج ضمن تجسيد أحكام الدستور التونسي الداعية إلى احترام الكرامة البشرية والتشاريع والمعاهدات الدولية المتعلقة بالعناية بالمساجين.





وذكر أن الغاية من الإحداثات والتحسينات التي قامت بها وزارة العدل وحقوق الانسان في عدد من السجون التونسية ليس الزيادة في المساجين ولكن توفير فضاءات لائقة بالنزلاء وفق المعايير الدولية.