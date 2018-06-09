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الكاف: اقتحام مقر الولاية والاعتداء على بعض الموظفين

السبت 09/يونيو/2018 - 05:25 ص
الكاف: اقتحام مقر الولاية والاعتداء على بعض الموظفين
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محمد وليد الجموسي
 
تعمدت مجموعة من الأشخاص، الجمعة، اقتحام مقر ولاية الكاف والاعتداء على بعض الموظفين، من بينهم رئيس دائرة، بالإضافة إلى معتمد سابق، ما استوجب نقل عدد منهم إلى قسم الاستعجالي بمستشفى الكاف.

وأفادت إذاعة جوهرة بأن المعتدين هم بعض من أقارب إحدى الموظفات بإدارة الولاية، والذين اتهموا زملاءها بتشويه سمعتها.

وقد دعا نائب مجلس نواب الشعب عن ولاية الكاف، مراد الحمايدي، وزير الداخلية بالنيابة إلى التدخل السريع لوضع حد لمثل هذه التصرفات.

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