العميد مختار بن نصر على رأس الجنة الوطنية لمكافحة الارهاب

أكد العميد المتقاعد من الجيش الوطني مختار بن نصر، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد قام بتعيينه اليوم الجمعة بتعيينه رئيسا للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب.





وقال بن نصر في تصريح لحقائق أون لاين إنه سيباشر مهامه على رأس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب بداية من يوم الاثنين القادم.





وأكد مختار بن نصر أنه سيضبط خطة وبرنامج عمله بعد الاطلاع على كل المهام التي قامت بها اللجنة معبرا عن أمله في تقديم الاضافة المرجوة في مجال مكافحة الارهاب.





كما أشار الى أن دور اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب ضبط السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل في مقاومة الارهاب والتطرف واقتراح آليات جديدة في هذا المجال.





وتم تركيز اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب منذ شهر مارس 2016 تفعيلا لمقتضيات القسم السادس من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.





ومن بين مهام اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب دعم المجهود الحكومي في مجال مكافحة الإرهاب، ودعم المجهود الدولي في الغرض، عن طريق تنفيذ القرارات الأممية المتصلة بمكافحة الإرهاب، والمتعلقة بكيفية التصدى للإرهاب، من خلال منع التمويل، ومعالجة ظاهرة العودة من مناطق الصراع وتوكل لها مهمة وضع البرامج والسياسات التي تهدف الى التصدي إلى هذه الظاهرة واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها.





وتتركب اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب من ممثل عن رئاسة الحكومة رئيسا للجنة وممثل عن وزارة العدل نائبا للرئيس وممثل عن وزارة العدل عن الادارة العامة للسجون والاصلاح وممثلين عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة الدفاع .





كما تضم اللجنة ممثلا عن وزارة الشؤون الخارجية وممثلا عن الوزير المكلف بحقوق الانسان وممثلا عن وزارة المالية عن الادارة العامة للديوانة وممثلا عن وزارة الشباب والرياضة وممثلا لوزارة الفلاحة وادارة الغابات وممثلا عن وزارة المرأة والاسرة والطفولة وممثلا عن وزارة الشؤون الدينة وممثلا عن وزارة الثقافة وممثلا لوزارة التربية وقاضيَ تحقيق أول متخصصا في قضايا الارهاب.





وتتركب كذلك من خبير عن وكالة الاستخبارات والأمن (عضوا) وخبير عن الوكالة الفنية للاتصالات (عضوا) وخبير عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية (عضوا).



