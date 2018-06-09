ائتلاف "توانسة من أجل فلسطين" يدعو إلى سن قانون لتجريم التطبيع

دعا الإئتلاف المدني والسياسي "توانسة من أجل فلسطين"، الشعب التونسي وكافة قواه الحية إلى مواصلة الضغط على الإتلاف الحاكم الذي وصفه ب"المتخاذل والمتواطئ"، من أجل سن قانون يجرم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.





وأعلن في بيان له ، بمناسبة يوم القدس العالمي، عن الانخراط المبدئي واللامشروط في دعم وإسناد كافة نضالات الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى التمسك بالمقاومة كسبيل وحيد للتحرير ورفض كل أشكال الاستسلام، معبرا عن إدانته لتواطؤ الأنظمة الرجعية العربية مع المشاريع الامبريالية والصهيونية.





وأكد الائتلاف على حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه كاملة دون تجزئة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مذكرا بأن إحياء "يوم القدس العالمي" يتزامن مع مواجهة الشعب الفلسطيني لصفقة القرن التي انطلقت بإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، بمزيد من الإصرار على النضال والمقاومة من خلال مسيرات العودة الكبرى التي قدم فيها مزيدا من الشهداء.