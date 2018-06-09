فتح الشبابيك المخصصة لإتمام إجراءات السفر إلى البقاع المقدسة بداية من يوم 20 جوان

أفادت وزارة الشّؤون الدّينيّة أنّ الشبابيك المخصّصة لإتمام إجراءات السّفر إلى البقاع المقدّسة بالنسبة إلى موسم الحجّ الحالي 1439هـ/2018م، تفتح بداية من يوم الأربعاء 20 جوان 2018 على الساعة التاسعة صباحا ب 27 مركزا موزعة على كافة الولايات، وفق روزنامة مفصلة أوردتها الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل "فايسبوك".





ودعت الوزارة في بلاغ لها، كافة المــرسّمين بقائمات الحجيج النهائيّـة، إلى وجوب الالتحاق بالمراكز المعيّنة في الآجال المحدّدة لإتمام كافّة الإجراءات المطلوبة، بما في ذلك اقتطاع تذاكر السّفر.





وبينت الوزارة أن كلّ حاجّ يجب ان يكون مصحوبا بملفّه الصحّي وبأربع صور شمسيّة خلفيتها بيضـاء، وبنسخــــــة من بطاقـة تعريفــــــه الوطنيّة وبالمبلـــــغ المـالي المطلوب أو صكين مضمونيْ الخلاص يخصص الأول لتذكرة السّفر (2.230د) والثاني للخدمات والإقامة والنقل (9.480د)، وبجواز سفـــــره الشخــــــصي لا تقلّ مدّة صلوحيّته عن شهر مارس 2019، إضافة إلى ترخيص الزوج بالنسبة إلى من تجاوز سنّها 45 سنة ومضمون وفاة بالنسبة إلى الأرامل.





وحذرت من أن كلّ متخلّف عن القيام بإجراءات سفره في المكان والموعد المحدّدين، يعتبر متخليا ويتمّ تعويضه آليا.