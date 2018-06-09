نابل: انطلاق موسم الحصاد

أعلنت والية نابل سلوى الخياري الجمعة من منطقة "العصفور" في معتمدية منزل تميم انطلاق موسم الحصاد بالجهة وسط تقديرات ببلوغ 880 ألف قنطار من الحبوب بمختلف أنواعها موزّعة على مساحة 45 ألف هكتار.









واعتبرت الخياري في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، صابة هذا الموسم طيّبة حيث يقدّر معدّل الإنتاج بـــ21 قنطارا في الهكتار، مضيفة أنه كان من المنتظر تسجيل صابة قياسية خلال هذا الموسم الا ان نقص الامطار خلال شهر أفريل حال دون بلوغ التوقعات المأمولة.





وقالت إن التسعيرة المحدّدة للحبوب خلال هذا الموسم مشجّعة حيث تم تحديد سعر القنطار من القمح الصلب 75 دينارا و56 دينارا لقنطار القمح اللين و40 دينار للقنطار من الشعير، مؤكّدة جاهزية الهياكل الفلاحية وكافة الأطراف المتدخلة لإنجاح الموسم من خلال حماية المحاصيل والقيام بعمليات التجميع والتخزين في ظروف طيبة مع العمل على تحسين المردودية خلال المواسم المقبلة بالعمل على تقريب الخدمات والإحاطة بالفلاحين للترفيع في المردودية.





وتقدّر المساحة الجملية للحبوب خلال هذا الموسم في حدود 45 ألف هكتار حيث تمثل زراعات القمح الصلب 20 بالمائة من المساحات الجملية و 20 بالمائة للقمح الليّن في حين تستأثر مادة الشعير ببقية المساحة.