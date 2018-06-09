تدشين فضاء "دار التونسي" بجنيف

تم الخميس، تدشين فضاء "دار التونسي" بمدينة جينيف السويسرية، بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، الذي اعتبر ان احداث هذا الفضاء جاء ليحقق حلم الجالية في الاتصال والتواصل مع تونس وتقريبها لبعضها، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية.





وأوضح الطرابلسي ان هذا الفضاء يهدف إلى نقل مشاغل الجالية التونسية واحتضان إبداعاتهم وتمكينهم من تقديم أفكارهم وتحقيق الإضافة عبر برمجة أنشطة ثقافية ورياضية، مشددا على ضرورة عدم التوظيف السياسي للفضاء والحفاظ عليه محايدا لفائدة كل التونسيين والتونسيات دون تمييز.





وأعلن من جهة أخرى، عن تنظيم "أيام قرطاج للإبداع المهجري" لأول مرة، بداية من 08 والى غاية 15 سبتمبر 2018، بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الثقافية، موجها الدعوة إلى المبدعين التونسيين بسويسرا لتأثيث هذا المهرجان الذي سيستقطب المبدعين التونسيين في المهجر،بما يساهم في تقديم صورة ايجابية للتونسيين بالخارج.





يذكر أن تدشين هذا الفضاء جرى بالخصوص بحضور سفير تونس ببورن والمندوب الدائم لتونس لدى الهيئات الاممية بجينيف والامينين العامين المساعدين لاتحاد الشغل نعيمة الهمامي وسامي الطاهري وممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خليل الغرياني.