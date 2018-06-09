عُقدة لاتينية عمرها 26 عامًا تُطارد منتخب مصر أمام أوروجواي

يخوض منتخب مصر بقيادة مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر مواجهة صعبة أمام نظيره منتخب أوروجواي في تمام الثانية ظهرًا يوم الجمعة الموافق 15 يونيو الجاري، في مستهل مشوار الفراعنة في بطولة كأس العالم "روسيا 2018".

ويعود منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس العالم بعد غياب 28 عامًا وتحديدًا منذ مشاركته في مونديال إيطاليا 1990، ويلعب منتخب الفراعنة ضمن المجموعة الأولى بالبطولة مع منتخبات (أوروجواي – روسيا – السعودية).

ويواجه المنتخب المصري عُقدة أزلية عمرها 26 عامًا أمام أوروجواي، حيث لم يستطع منتخب الفراعنة تحقيق أي انتصار علي منتخبات أمريكا الجنوبية منذ فوزه على كولومبيا 4/3 في دورة الألعاب الأوليمبية برشلونة 1992.

وخاض المنتخب المصري 8 مواجهات ضد 5 منتخبات من أمريكا الجنوبية منذ فوزه الأخير على كولومبيا في أولمبياد (برشلونة 1992)، خسر في 6 مباريات أمام (أوروجواي – الأرجنتين – البرازيل "مباراتين" – تشيلي "مباراتين")، وتعادل في مباراتين أمام (بوليفيا وكولومبيا) ولم يحقق أي انتصار.

هل ينجح منتخب مصر في الفوز على أوروجواي في أولى مبارياته بكأس العالم ويتخلص من عقدة "أمريكا الجنوبية" التي ظلت تطارده 26 عامًا، أم يكتب منتخب "السيليستي" حلقة جديدة من مسلسل تفوق المنتخبات اللاتينية على منتخب الفراعنة؟؟