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لجنة الحريات الفردية والمساواة الفردية تنشر تقريرها النهائي على موقعها يوم 12 جوان الجاري

السبت 09/يونيو/2018 - 05:11 ص
لجنة الحريات الفردية والمساواة الفردية تنشر تقريرها النهائي على موقعها يوم 12 جوان الجاري
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محمد وليد الجموسي
 
أفادت لجنة الحريات الفردية والمساواة الفردية في بلاغ لها أنها ستنشر التقرير النهائي الذي كانت تعهدت بإعداده كاملا على موقعها الرسمي يوم الثلاثاء 12 جوان الجاري وذلك "التزاما منها بالشفافية والوضوح" وفق نص البلاغ.
ودعت اللجنة الجميع إلى المشاركة في تعميق الحوار على الصعيد الوطني "في كنف الهدوء والمسؤولية والنجاعة".

واستقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أمس بقصر قرطاج، أعضاء لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة بمناسبة تقديم تقريرها النهائي الذي تم تكيلفها بإعداده منذ 13 أوت 2017.
وأفادت رئيسة اللجنة بشرى بلحاج حميدة وفق بلاغ رئاسة الجمهورية، أن التقرير يتضمّن الإصلاحات والتدابير المقترحة المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014 والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات الحديثة في مجال الحريات والمساواة.

ودعت بلحاج حميدة إلى أن يكون هذا التقرير، الذي سيعرض للعموم، نقطة انطلاق حوار مجتمعي جاد حول الاقتراحات والأفكار التي انتهت إليها اللجنة من أجل تواصل دعم الحريات الفردية وتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين.
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