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ندوة دولية حول التغذية المدرسية لأول مرة بتونس

السبت 09/يونيو/2018 - 05:10 ص
ندوة دولية حول التغذية المدرسية لأول مرة بتونس
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محمد وليد الجموسي
 
 تلتئم بتونس لأول مرة خلال شهر أكتوبر القادم الندوة الدولية حول التغذية المدرسية التي ستؤكد على البعد الإدماجي للتغذية المدرسية كإحدى آليات الحماية الاجتماعية.

ومثل تقدم الاستعدادات لهذه الندوة محور اللقاء الذي جمع وزير التربية حاتم بن سالم بكل من المدير المساعد للمكتب الإقليمي ومديرة مكتب تونس لبرنامج الأغذية العالمي. وتم التفكير في تخصيص نشاط على أعلى مستوى حول آليات الإحاطة الاجتماعية عبر التغذية في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط تكون احدى مخرجات توصيات ندوة تونس.

وتم التطرق في هذه المقابلة أيضا، إلى كيفية توسيع رقعة تدخّل برنامج الأغذية لتشمل مندوبيات جهوية أخرى وبالخصوص في الجنوب التونسي والمناطق الحدودية قصد تحسين البنية الأساسية في بعض المدارس الابتدائية وإدراج أنشطة بيئية في علاقة مع الحدائق المدرسيّة والعناية بالمحيط الخارجي للمدارس ويهدف البرنامج كذلك إلى تطوير قدرات المجموعات المحلية على التدخّل في هذا المجال.
 
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