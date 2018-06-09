عطلة بثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك

يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، بثلاثة أيام عطلة، وذلك أيام 15 و16 و17 جوان الجاري، وفق ما أفادت به رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الجمعة.





وذكرت رئاسة الحكومة، بأنه عملا بأحكام الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 مارس 2012 ، المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، يتم إستئناف العمل بالتوقيت الشتوي للأيام الفاصلة بين نهاية عطلة عيد الفطر وغرة جويلية 2018.





وأوضحت أن العمل بالتوقيت الشتوي يكون على النحو التالي: أيام الإثنين والثلاثاء والإربعاء والخميس من الثامنة والنصف (8.30) الى الساعة منتصف النهار والنصف (12.30)، ومن الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30) إلى الساعة الخامسة والنصف (17.30).





وأضافت أن العمل يوم الجمعة خلال التوقيت الشتوي يكون من الثامنة صباحا (8.00) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13.00)، ومن الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30) إلى الساعة الخامسة والنصف (17.30).



