الميزان التجاري لتونس يسجل عجزا بقيمة 6624،5 مليون دينار

أعلن المعهد الوطني للاحصاء ان الميزان التجاري لتونس سجل عجرا ، خلال الاشهر الخمسة الاولى من 2018 ، في حدود 6624،5 مليون دينار في وقت سجلت فيه نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا ب4،7 نقاط بنسبة 72،0 بالمائة الى موفي ماي 2018 مقابل 67،3 المائة العام الماضي .





ولفت المعهد ، في نشرية " التجارة الخارجية بالاسعار الجارية ماي 2018" ، الى استمرار تحسن الصادرات بشكل ملحوظ محققة ارتفاعا بنسبة 27،5 بالمائة خلال الخمسة اشهر الاولي من 2018 مقابل 14،2 بالمائة خلال نفس الفترة من 2017 مع ارتفاع الواردات خلال 5 اشهر بنسبة 19،3 بالمائة مقابل 17،8 بالمائة خلال نفس الفترة من 2017 .





وبلغت قيمة الصادرات التونسية خلال الاشهر الخمسة الاولي من العام الجاري 17016،4 مليون دينار مقابل 13347،0 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2017 وناهزت قيمة الواردات 23640،9 مليون دينار مقابل 19822،1 مليون دينار خلال نفس الفترة 2017 .





وتحسنت الصادرات التونسية ، رغم تراجع صادرات الفسفاط بنسبة 14،0 بالمائة ، بفضل نمو ايجابي لصادرات المنتوجات الفلاحية بنسبة 81،8 بالمائة بفعل ارتفاع مبيعات زيت الزيتون الى 1216،2 م د و التمور الى 438،8 م د ونمو قطاع الطاقة بنسبة 32،0 بالمائة بفضل ارتفاع مبيعات النفط الخام الى 842،8 م د وارتفاع المواد المعملية بنسبة 27،3 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 23،1 بالمائة والصناعات الميكانيكة والكهربائية بنسبة 19،5 بالمائة .





واستحوذ الاتحاد الاوربي على 72،2 بالمائة من صادرات تونس الى موفي ماي 2018 مسجلا ارتفاعا نبسبة 23،14 بالمائة وذلك نظرا لتحسن الطلب من السوق الاسبانية بنسبة 80،2 بالمائة والالمانية بنسبة 32،7 بالمائة والفرنسية بنسبة 19،8 بالمائة في حين تراجعت الصادرات نحو بريطاينا بنسبة 35،2 بالمائة وزادات نحو مصر بنسبة 50،7 بالمائة والمغرب بنسبة 37،0 بالمائة وليبيا بنسبة 21،6 بالمائة وتراجعت مع الجزائر بنسبة 14،5 بالمائة .





ارتفعت الواردت التونسية بنسبة 19،3 بالمائة بفعل ارتفاع الطلب من اغلب القطاعات على غرار الطاقة بنسبة 33،7 بالمائة والاولية ونصف المصنعة بنسبة 24،9 بالمائة ومواد التجهيز بنسبة 16،5 بالمائة والمواد الفلاحية والغذائية بنسبة 15،1 بالمائة و المواد الاولية والفسفاطية بنسبة 5،7 بالمائة.





وبلغت الواردات التونسية من الاتحاد الاوروبي الذي يمثل 55،6 بالمائة من الواردات التونسية ما قيمته 13137،2 مليون دينار مما يشكل زيادة بنسبة 21،3 بالمائة بالمقارنة مع 2017 وزادت الواردات من التونسية من المانيا بنسبة 20،8 بالمائة ومن ايطاليا بنسبة 21،4 بالمائة ومع فرنسا بنسبة 16،2 بالمائة .





وفسر المعهد الوطني للاحصاء العجز المسجل في الميزان التجاري لتونس (6624،5 مليون دينار) بعجز مسجل مع الصين بنحو 2009،8 ملايين دينار و ايطاليا بنحو 1143،4 مليون دينار و تركيا 868،0 مليون دينار وروسيا بنحو 534،6 مليون دينار و الجزائر بنحو 465،6 مليون دينار في حين حقق الميزان التجاري لتونس فائضا مع فرنسا بنحو 1494،0 مليون دينار و ليبيا بنحو 394،7 مليون دينار و المغرب بقيمة 200،7 مليون دينار .





وارتفعت الصادرات تونس تحت نظام التصدير الكلي بنسبة 21،32 بالمائة مع موفي ماي 2018 مقابل ارتفاع بنسبة 16،8 بالمائة خلال نفس الفترة من 2017 وارتفعت الواردات بدورها بنسبة 26،4 بالمائة مقابل 16،6 خلال نفس الفترة من 2017 في حين ارتفعت الصادرات تحت النظام العام بنسبة 46،3 بالمائة مع موفي ماي 2018 والواردات بنسبة 15،9 بالمائة .