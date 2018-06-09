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استنطاق الناشط السياسي نجيب الدزيري والإبقاء عليه بحالة سراح

السبت 09/يونيو/2018 - 05:06 ص
استنطاق الناشط السياسي نجيب الدزيري والإبقاء عليه بحالة سراح
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محمد وليد الجموسي
 
أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، بأنه تم الجمعة، استنطاق الناشط السياسي نجيب الدزيري، من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب التابعة لفرقة الحرس الوطني بالعوينة، والابقاء عليه بحالة سراح. 

وبيّن السليطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تمّ إستنطاق الدزيري بالتنسيق مع النيابة العمومية، بناء على معطيات تفيد بحيازته لسلاح ناري وذخيرة.

كما صرح بأنّ الاختبارات الأولية أثبتت أنّ المسدّس الذي تم حجزه من الصنف الخامس، ولا يتطلب حمله أي ترخيص، مضيفا أن الذخيرة المحجوزة هي ذخيرة صوتيّة وليست برصاص.

يذكر أن بعض وسائل الإعلام تداولت خبرا يفيد بإيقاف الناشط نجيب الدزيري من قبل فرقة الشرطة العدلية، فجر اليوم بأحد شوارع العاصمة، وبحوزته سلاح ناري من عيار 9 ملم و50 طلقة نارية.

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