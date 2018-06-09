المكنين: مجموعة "صنّاع الامل" تختتم اليوم التظاهرة التضامنية "بركتنا في لمتنا"

تختتم، السبت، مجموعة "صنّاع الامل" التظاهرة التضامنية "بركتنا في لمتنا"، بتنظيم قافلة تنطلق من أمام مقر المركز الشبابي عليّ السخيري بالمنستير على الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء لتتجه الى مقر جمعيّة الرحمة لرعاية المسنين بالمكنين، وفق ما أفاد به "وات" مدير وحدة تنشيط وحدة الأحياء ذات الكثافة السكانية بالمنستير، وسام الوسلاتي.

وستنشط مجموعة "صناع الامل" سهرة رمضانية عائلية مع المسنين سيتم خلالها إهداءهم ورودا وكمية من مختلف المواد من تبرعات المواطنين بالمساحات التجارية الكبرى بالمنستير.

وتهدف التظاهرة، التي انطلقت منذ الاوّل من جوان 2018، الى ترسيخ ثقافة المدّ التضامني والتكافل بين التونسيين، سيما، لدى الشباب، حسب الوسلاتي.

وتعدّ مجموعة صناع الأمل إلى غاية الآن 15 من الشباب من التلاميذ والطلبة والمتكوّنين في مراكز التكوين المهني بولاية المنستير وهي تابعة لوحدة تنشيط وحدة الأحياء ذات الكثافة السكانية بالمنستير.