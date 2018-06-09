عمرو سلامة عن الحلقة ٢٥ من مسلسل عمرو يوسف: "كل اللي فات طايع واللي جاي طايع تاني خالص"

حمس المخرج الشاب عمرو سلامة جمهور مسلسله الرمضاني "طايع" بالحلقة ٢٥ والمقرر طرحها، اليوم السبت، لافتًا إلى أن من لم يشاهدها الحلقة في موعدها ستحرق أحداثها عبر الإنترنت.





وكتب "سلامة" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": " اليوم سيعرض حلقة ٢٥، كل اللي فات طايع، واللي جاي طايع تاني خالص، اللي مش هايشوفها في معادها يا هتتحرقله يا ما يخشش على النت ولا يرد على تليفون ولا يكلم حد، اللهم بلغت، واتمنى من أول حلقة اليوم يحصل رد الفعل اللي متوقعينه".









مسلسل "طايع" تأليف الأخوة محمد وشيرين وخالد دياب، وإخراج عمرو سلامة، ويشارك فى بطولته إلى جانب عمرو يوسف، عمرو عبد الجليل وصبا مبارك وسيد رجب وسهير المرشدي ومحمد علي وهند عبد الحليم ومها نصار، ومحمود البزاوي.